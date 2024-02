Ist ein Film noch im Kino oder schon online? Auf cinu.ch stellen sich diese Fragen nicht mehr. Denn cinu.ch rückt den Film gleich doppelt ins Zentrum: Auf cinu.ch findet sich nicht nur das aktuelle und kommende Kinoprogramm der Kinos Riffraff & Houdini in Zürich und Bourbaki in Luzern, sondern auch ein ausgesuchtes, breitgefächertes Angebot an Streaming-Titeln.

Wer cinu.ch nutzt, bewegt sich einfacher durch das laufende Filmangebot und findet anhand seiner Vorlieben und Wünsche den richtigen Film einfacher, heisst es in einer Mitteilung. Die differenzierten Filterfunktionen würden individuell massgeschneiderte Filmerlebnisse ermöglichen – ob im Kino, unterwegs oder zuhause. Neben persönlichen Filmhighlights halte die Plattform Entdeckungen bereit.

Mit zwei Silben bringt der Name «cinu» auf den Punkt, was die Plattform bietet: cineastische Freuden ohne Umwege, im Nu sind Tickets für den nächsten Kinobesuch zu lösen und gute Filme im Stream zu finden – einfach, schnell und von überall, heisst es weiter.

Bernardini + Schnyder ist für das Design und die konzeptionelle und technische Umsetzung des Projekts verantwortlich. Die Erfahrung und Fachkenntnisse der Agentur haben es laut eigenen Angaben ermöglicht, die grossen Herausforderungen des Projekts, insbesondere im Bereich des Projektmanagements und der technisch anspruchsvollen Implementierung der Websites und mobilen Applikation und die Anbindung von Drittanbietern, erfolgreich zu bewältigen.

Die Neugass Kino AG konnte die Plattform cinu.ch übrigens als Transformationsprojekt des Kantons Zürich realisieren. Zudem wurde das Projekt mit Beiträgen der Stadt Zürich Kultur, Stadt Luzern Kultur, Lotteriefonds Kanton Luzern sowie der Ernst Göhner Stiftung unterstützt. (pd/cbe)