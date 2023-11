Black Friday

Konsumenten werden oft getäuscht

Marketingtricks: Die vermeintlichen Schnäppchen bei der Rabattaktion Black Friday führen häufig in die Irre. In bestimmten Fällen kann ein Kauf am Schnäppchentag zwar ein guter Deal sein, doch oft wird weniger gespart als erhofft.

Nicht nur online: Auch viele stationäre Geschäfte locken am Black Friday mit Rabatten. (Bild: Keystone/Christian Beutler)