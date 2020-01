The Voice of Switzerland: Max Loong und Christa Rigozzi moderieren

Die Moderatorin und Entertainerin Christa Rigozzi bildet gemeinsam mit Moderator und Schauspieler Max Loong das neue Moderatorenpaar von «The Voice of Switzerland». Die Sendung startet am 27. Januar auf dem CH-Media-Sender 3+, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.

«Ich freue mich sehr, ‹The Voice of Switzerland› moderieren zu dürfen. In diesem Format möchte ich nebst der Musik auch die Seele, die Geschichten und die Herzen der Teilnehmenden und Juroren erleben», wird Christa Rigozzi in der Mitteilung zitiert. Die heute 36-Jährige erlangte 2006, als sie zur Miss Schweiz gekrönt wurde, nationale Bekanntheit. Für Zuschauer von 3+ ist sie keine Unbekannte: Rigozzi moderiert neben Marco Fritsche mit regelmässigen Gastauftritten seit 2008 «Bauer, ledig, sucht…».

«Das Team von ‹The Voice of Switzerland› – angefangen bei meiner Co-Moderatorin Christa, über die Coaches bis hin zum Produktionsteam von 3+ –, ich könnte mir keine bessere Konstellation vorstellen», so Max Loong. Der 39-jährige Zürcher startete seine Karriere als Moderator beim Fernsehsender Swizz, aus welchem später dann Viva Swizz wurde. 2006 folgte dann der internationale Durchbruch mit seiner eigenen Show auf MTV Asien, mit der er laut Mitteilung 100 Millionen Haushalte erreichte.

Als Coaches amten bei «The Voice» DJ-Antoine, Pegasus-Frontmann Noah Veraguth, Singer-Songwriterin Anna Rossinelli sowie die «Büetzer Buebe» Gölä und Trauffer (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)