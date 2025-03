Buchmesse

Schweizer Buchbranche markiert Präsenz in Leipzig

Am Donnerstag startete die Leipziger Buchmesse. Unter dem Motto «Worte bewegen Welten» will der Branchenanlass zum Lesen animieren. Die schweizerische Buchbranche lädt in Leipzig zu zwei Schweizer Abenden ein und zu zahlreichen Lesungen am Gemeinschaftsstand.