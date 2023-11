Tschugger

Nach der vierten Staffel ist «erst mal gut»

In wenigen Tagen läuft die dritte Staffel der Polizeiserie an. Mit etwas Vorlauf kündigt Regisseur und Hauptdarsteller David Constantin das Ende von Tschugger an. Bei SRF respektiert man diese Haltung, lässt aber offen, ob es nicht doch noch weitergeht.

Dragan Vujic als Pirmin und David Constantin als Bax in «Tschugger». (Bild: SRF/Dominic Steinmann)