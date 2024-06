Der Klangweg ist das Aushängeschild der Klangwelt Toggenburg und weit über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt. Bis zu 50’000 Menschen besuchen jährlich den Themenweg am Fusse der Churfirsten.

Unter der Federführung von Christian Zehnder, dem künstlerischen Leiter der Klangwelt Toggenburg, wurde der Klangweg komplett erneuert und überarbeitet. Die schönsten und wichtigsten Werke des bestehenden Weges wurden sorgfältig restauriert. Zudem gibt es zwölf neue Klangkunstwerke zu entdecken.

Internationale Klangkünstler haben sich an diesem Projekt beteiligt und Werke geschaffen, die von den Besuchern erforscht, erhört und natürlich zum Leben erweckt werden wollen. Themen wie Natur, Lautsphäre, Ökologie, Klima oder Achtsamkeit wurden aufgenommen.Die neu entwickelte Szenographie und Signaletik besteht aus einem modularen System mit leuchtend gelben Stelen und runden Schildern aus Edelstahl. Die strahlenden Stangen sind über weite Strecken sichtbar und dienen somit gleichzeitig als wegweisende Elemente.Inspiriert ist die Signaletik von den Begrenzungsstangen auf Skipisten, sowie von den Orientierungsstangen für Schneepflüge auf winterlichen Strassen. Es handelt sich somit um eine Ästhetik, welche in der Umgebung vor Ort bereits sehr vertraut ist. Durch die Modularität der einzelnen Elemente kann individuell auf die Klangskulpturen eingegangen werden. Die Kombination der schlanken Stelen und den runden Schildern erinnert zudem an musikalische Noten, welche sich wie eine Partitur durch die Landschaft ziehen.Jede der insgesamt 25 Klanginstallationen besitzt ein Informationsschild, auf dem die wichtigsten Hinweise zu der jeweiligen Station sichtbar sind. Zusätzlich gibt es an besonderes wichtigen Plätzen auf der rund sechs Kilometer langen Strecke sogenannte «Infoinseln», welche zusätzlich allgemeine Informationen sowie eine grosse Übersichtskarte zeigen.Die auf Fernwirkung ausgelegte minimalistische Intervention verbindet die vielfältigen Klanginstallationen. Sie fügt sich zugleich achtsam in die Natur ein und setzt die Klanglandschaft zwischen den einzelnen Installationen visuell subtil in Szene.Für den Sessellift Oberdorf wurde zusätzlich ein eigener «Soundride» von Idee und Klang entwickelt, welcher einen schönen Ein- bzw. Ausklang des Klangwegs bildet und mit einer entsprechenden App auf dem Telefon vor Ort abgerufen werden kann.Der Klangweg wurde an Pfingsten mit einem Klangfest mit drei Konzertabenden mit international renommierten Musikern sowie einer Vernissage feierlich eröffnet.Der Klangweg ist täglich von Ende Mai bis Ende Oktober gratis zugänglich. (pd/nil)