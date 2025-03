Todesfall

Peter Bichsel im Alter von 89 Jahren gestorben

Der bekannte Schweizer Schriftsteller ist am Samstag verstorben, wie die Solothurner Zeitung am Montag schrieb. Laut Angaben seiner Familie sei er friedlich im Kreise seiner Angehörigen eingeschlafen. Bichsel wäre am 24. März 90 Jahre alt geworden.

Peter Bichsel auf einem Bild von 2015 anlässlich der Solothurner Literaturtage. (Bild: Keystone/Peter Schneider)