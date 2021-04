SRF: Publizistischen Leitlinien erneuert

Die Publizistischen Leitlinien bilden die verbindliche Grundlage für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei SRF direkt oder indirekt an der publizistischen Arbeit beteiligt sind, schreibt SRF in einer Mitteilung. Sie seien das Koordinatennetz für SRF im Dienst der Öffentlichkeit und somit Ausdruck der Werthaltung und des Selbstverständnisses, für die alle Mitarbeitenden einstehen.

«Die Publizistischen Leitlinien von SRF bilden einen wichtigen Teil der DNA unserer Arbeit», erklärt Lis Borner, Chefredaktorin Audio und Leiterin des Kernteams bei SRF, das die neue Version der Publizistischen Leitlinien verfasst hat. Im Interview nimmt sie zu den zentralen Fragen im Projekt Stellung.

Um ein Medienhaus für alle zu sein, bespiele SRF die digitalen Kanäle gleichwertig wie die linearen. Entsprechend gleich hoch seien die Ansprüche an die publizistische Qualität. Dies erfordere wiederum Anpassungen in den entsprechenden Leitlinien. Eine weitere wichtige Aktualisierung betrifft den Dialog mit dem Publikum – er wird in der neuen Fassung noch mehr ins Zentrum gerückt.

«Die Publizistischen Leitlinien regeln nicht alles detailgenau, sondern bieten auch einen nötigen Freiraum. «Sie sind nie vollständig oder abschliessend. «Vielmehr halten sie Grundlegendes fest, das von den Mitarbeitenden fortlaufend hinterfragt, weiterentwickelt und der aktuellen Medienwelt angepasst werden soll», so die Mitteilung.

Die vom 1. April 2021 an gültige Fassung der Publizistischen Leitlinien von SRF ist hier zu finden. In den kommenden Monaten werden die Publizistischen Leitlinien weiter angepasst und ergänzt. Im Herbst erscheint dann die Schlussfassung auch in einer gedruckten Version. Ab 2022 werden die Publizistischen Leitlinien in der Online-Version jährlich aktualisiert. (pd/lol)