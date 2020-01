Wahlen in Stuttgart: Rod hilft einem unabhängigen Kandidaten

Der 29-jährige Marian Schreier will Oberbürgermeister von Stuttgart werden. Er ist SPD-Mitglied, früherer Mitarbeiter von Ex-Finanzminister Peer Steinbrück und aktuell Bürgermeister von Tengen am Bodensee. Gegen den Willen seiner Partei ist nun Schreier in den Wahlkampf eingestiegen und stellte am Samstag der Öffentlichkeit seine Wahlkampagne vor. Wahlkampfmanager ist David Schärer, Gründungspartner von Rod Kommunikation.

«Schnell wird klar, dass Schreier sich für seinen Wahlkampf nicht irgendwen ins Boot geholt hat», schreibt der Südkurier. Die Zürcher Agentur sei spezialisiert auf Kampagnen zu Beteiligungen und Volksbegehren in der Schweiz und «bespielt digitale Kanäle und Plattformen so virtuos wie Schreiers Vater die Orgel». In den Stuttgarter Nachrichten heisst es über Rod: «Die Schweizer Experten um David Schärer … waren zuletzt erfolgreich darin, die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren in der Eidgenossenschaft zu verhindern.»

Für Rod ist dies der erste politische Wahlkampf ausserhalb der Schweiz. «Das Team von Marian Schreier hat Gespräche mit verschiedenen Agenturen gesucht und sich schnell dazu entschieden, mit einer Agentur ausserhalb von Deutschland zusammenzuarbeiten», sagt Schärer auf Anfrage von persoenlich.com. «Die Kampagne setzt stark auf Beteiligung, Herzstück beispielsweise ist die digitale Plattform Nationbuilder, die viele Möglichkeiten zu Partizipation bietet.» Da Schreier zwar SPD-Mitglied sei, aber als parteiloser Kandidat antrete, werde Crowdfunding ein wichtiger Bestandteil der Kampagne sein. (cbe)