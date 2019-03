«Glanz & Gloria»-Takeover: Sendungen erstmals in den Händen von Creators

Zum ersten Mal übergibt «Glanz & Gloria» die Realisation der Sendungen an Creators. Mit eigenem Team kreieren und moderieren Loredana (29) und Kilian Bamert (30) die Sendungen einer Woche. Die beiden sind verheiratet und führen einen gemeinsamen Videoblog als Saturday und Sunday. Darin erstellen sie eigenständigen Online-Content und geben Einblicke in ihr Leben in der Schweiz und in ihre Reisen.

In ihrer Woche bei «Glanz & Gloria» – vom 25. bis 29. März sowie am 31. März – berichten sie rund um das Thema Onlinewelt. Beispielsweise präsentieren sie TV-Snack-Tipps von Foodbloggern und lassen den Bühnenkomiker Peach Weber auf den Online-Komiker Schwiizchiste treffen. Sie versuchen dabei, die beiden Medienwelten des klassischen Fernsehens und YouTube zu kombinieren und die Vorurteile gegenüber der Selfie-Community abzubauen. (pd/cbe)