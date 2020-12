Serie zum Coronavirus: «Skifahren ohne Restaurants ist nicht möglich»

von Matthias Ackeret

Herr Jenny, beim Entscheid der Bündner Regierung die Skigebiete über Weihnachten offen zu halten, ist Ihnen bestimmt ein Stein vom Herzen gefallen…

Nein, nicht nur.

Was heisst das? Ist Skifahren ohne Restaurants überhaupt möglich?

Für mich nicht. Aber vielleicht für Extremsportler und ganz spartanische, fanatische Ski-Fans. Nein, im Ernst: Das Problem sind auch die logistischen Herausforderungen wie Toiletten und so weiter. Wie soll ich einem Gastronomen erklären, er dürfe sein Restaurant nicht öffnen, soll aber bitte seine WCs putzen? Das ist absurd.

Fühlen sich die Wirte nicht benachteiligt gegenüber den Hotels und den Skigebieten?

Das müssen sie die Wirte fragen. Ich nehme an, ja.

Welche Vorbereitungen treffen Sie für die Feiertage?

Wir beurteilen jeden Tag von neuem. Was etwas mühsam ist, ist die Planungssicherheit. Ich persönlich nehme Tag für Tag – aber natürlich denken wir in Szenarien.

Wieviel Gäste sind jetzt in St. Moritz?

Es ist recht voll – aber nicht übervoll. Die Hotels sind in der Logik nicht

alle ausverkauft.

Wie ist deren Stimmung?

Kommen Sie und urteilen Sie selbst!

Wird es überhaupt Silvesterfeiern geben?

Vermutlich schon: In Russland und Australien ist ja früher Jahresübergang; da haben sich ganz gewiefte Hoteliers etwas einfallen lassen!

Wie verbringen Sie persönlich die Festtage?

In einem Hotel – ich will wissen, wie die Stimmung in diesem besonderen Jahr ist.

Sie sind auch noch Künstler. Was heisst das jetzt für Sie?

Dass das Jahr 2021 grandios wird.

Sie haben den Entscheid der Zürcher Regierung, die Skigebiete zu schliessen, kritisiert. Empfinden Sie jetzt ein bisschen Schadenfreude?

Nein, überhaupt nicht. Die sollen ihre Suppe kochen, wir unsere.

Was war für Sie der prägendste Moment der letzten Wochen?

Ein sehr persönlicher...