Medienfrauen haben am Mittwoch anlässlich des Frauenstreiktags eine Redaktionstour durch Zürich absolviert (persoenlich.com berichtete). Diese startete um 9 Uhr bei SRF und ging weiter zu CH Media, WOZ, Watson, Ringier, NZZ, Tamedia und Republik.

Auf der Redaktionstour wurden die Forderungen persönlich überreicht. Unterzeichnet wurden diese bislang von über 400 Personen (Stand 13.30 Uhr). Die Kernforderungen sind Schutz vor Belästigung; Lohngleichheit; Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Mental Health; Frauen in Führungspositionen; kein Sexismus, kein Rassismus und mehr Diversität in der Berichterstattung.

Am Nachmittag rufen die Medienfrauen dann um 16.30 Uhr auf dem Kasernenareal zur Zusammenkunft auf. Gemeinsam wollen die Verantwortlichen mit den teilnehmenden Medienschaffenden mit ihren Forderungen am Frauenstreik-Umzug um 18 Uhr teilnehmen – dies mit dem Motto: «No Women No News». (cbe)