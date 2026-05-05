Publiziert am 05.05.2026

Das Zurich Film Festival hat das offizielle Key Visual seiner 22. Ausgabe präsentiert. Das Poster stammt von Mimi Peneva (27) und Nico Frei (23), die beide an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) studieren – Peneva Art Education, Frei Visuelle Kommunikation. Erarbeitet haben sie den Entwurf im Rahmen des Minors Student Design Agency.

Das Design basiert laut einer Mitteilung auf dem bestehenden ZFF-Logo und entwickelt daraus ein modulares Gestaltungssystem, das abstrakte Gesichter generiert. In animierter Form sind diese beweglich.

Das Sujet ging aus einem erstmals öffentlich durchgeführten Voting hervor, an dem sich mehr als 3500 Personen beteiligten. Zur Auswahl standen drei Entwürfe von ZHdK-Studierenden.

Peneva und Frei kennen sich aus der Street-Art-Szene, wo sie bereits vor dem Studienprojekt zusammengearbeitet haben.

Die 22. Ausgabe des Zurich Film Festival findet vom 24. September bis 4. Oktober 2026 statt. (pd/cbe)