Publiziert am 15.12.2025

In allen Sprachregionen der Schweiz finden verschiedene Aktivitäten statt im Rahmen der Solidaritätswoche von SRG und Glückskette. Radio SRF ruft in der Deutschschweiz vom 15. bis 20. Dezember zur Solidarität und zum Spenden auf, wie in einer Medienmitteilung steht.



Unter dem Motto «Gib es Härz» ermöglicht es Radio SRF 3 seinen Hörerinnen und Hörern gegen eine Spende einen Musikwunsch zu äussern. Ab Mittwoch, 17. Dezember, sendet SRF 3 an vier Abenden live aus Bern und Luzern.



Anlässlich des nationalen Solidaritätstages am Donnerstag, 18. Dezember berichtet Radio SRF 1 den ganzen Tag live aus der Telefonzentrale im Radiostudio Zürich.

Krisensituationen in der Schweiz und weltweit

Die gesammelten Gelder werden für Projekte in der Schweiz und im Ausland verwendet, teilen SRG und Glückskette mit. In der Schweiz sollen unter anderem sichere Schutzplätze für Frauen und Kinder sowie psychologische Betreuung unterstützt werden. Im Ausland fliessen die Spenden in Krisenregionen wie den Nahen Osten, Lateinamerika, die Sahelzone und Südasien. Dort werden Bildung für Kinder in Kriegsgebieten, Schutz vor Ausbeutung und Frühverheiratung sowie psychosoziale Unterstützung für traumatisierte Kinder ermöglicht.

Miren Bengoa, Direktorin der Glückskette, betont gemäss Medienmitteilung: «Kein Kind sollte Gewalt erleben müssen. Mit unserer Sammlung unterstützen wir Projekte, die gefährdete Kinder schützen, stärken und ihnen Perspektiven geben – hier in der Schweiz und weltweit.»

Die Solidaritätswoche macht auf die alarmierende Realität von Gewalt gegen Kinder aufmerksam. In der Schweiz werden jährlich 30'000 bis 50'000 Kinder aufgrund von Misshandlung oder Vernachlässigung betreut. Weltweit lebt jedes sechste Kind in einem Konfliktgebiet – so viele wie nie zuvor. (pd/nil)