Die Tageszeitungen von Tamedia lancieren einen neuen Podcast rund um Corona. Mit «Und jetzt? Der Corona-Podcast» bieten Tages-Anzeiger, Berner Zeitung, Basler Zeitung und die weiteren Tageszeitungen von Tamedia in der Deutschschweiz seit Samstag, 7. November 2020, einen wöchentlichen rund 20-minütigen Podcast, der die Ereignisse der vergangenen sieben Tage einordnet und Hintergründe zur aktuellen Lage bietet.

Den Start macht jeweils Marc Brupbacher, Leiter Storytelling und Initiant des Corona-Dashboards, mit einem Update zu den interessantesten Zahlen der Woche. Danach sprechen Simone Rau, Reporterin Recherchedesk, und Mirja Gabathuler, Podcast-Produzentin, mit einer Journalistin, einem Journalisten der Redaktion Tamedia oder einer Fachperson über einen Aspekt der Coronakrise und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, wie es in einer Mitteilung heisst.

«In einer Zeit, in der die Dichte an News viel von uns fordert, wollen wir unseren Lesern beziehungsweise Hörerinnen mit diesem Podcast Orientierung geben», wird Podcast-Produzentin Mirja Gabathuler zitiert. «Wir wollen Corona dabei nicht auf die leichte Schulter, aber gleichzeitig auch nicht zu schwer nehmen. Unser Anspruch ist, der aktuellen Krise konstruktiv und hintersinnig und auch mal mit Humor begegnen – und das nicht nur als Expertinnen und Experten, sondern auch als Menschen, die persönlich Teil der Geschehnisse sind.»

Nebst dem neuen Corona-Podcast produziert Tamedia in der Deutschschweiz aktuell mehrere weitere Podcasts. Dazu gehören unter anderem die Formate «Politbüro» rund um Irrungen und Wirrungen der Schweizer Politik, «USA: Entscheidung 2020» zum politischen Leben in den USA, «Dritte Halbzeit» zum Schweizer Fussball und der Eishockey-Podcast «Eisbrecher». Darüber hinaus startet am 7. Dezember 2020 eine Neuauflage des erfolgreichen Podcasts «Wahrheit, Wein und Eisenring», das Gesprächsformat ohne Tabus mit Yvonne Eisenring. Die Berner Zeitung bietet ihren Leserinnen und Leser zudem wöchentlich den Podcast «BZ us dr Box» an.

Der Corona-Podcast ist ab sofort jeden Samstagmorgen verfügbar unter tagesanzeiger.ch/podcast, sämtlichen weiteren Tageszeitungsseiten von Tamedia in der Deutschschweiz sowie in allen gängigen Podcast-Apps. (pd/cbe)