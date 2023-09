Andreas & Conrad: Vanessa Meier ist neu im Portfolio

Andreas & Conrad erhält Zuwachs: Neu wird Moderatorin Vanessa Meier ins Portfolio aufgenommen.

Schon vor ihrem Studium an der ZHAW schlug Meiers Herz für den Journalismus. Bei einem Praktikum der SRF-«Tagesschau» hat sie sich dann endgültig mit dem Fernsehfieber infiziert. 2017 gab sie ihr Bildschirmdebüt bei TeleTop als News- und Talk-Moderatorin.

Seit 2020 moderiert Vanessa Meier die «ZüriNews» auf TeleZüri. Mit Kamera und Mikrofon ist sie auch als Videojournalistin am Ort des Geschehens. Meier moderiert auch die Sendung «Mensch Meier» (persoenlich.com berichete). «Vanessa Meier hat als Nachrichtenmoderatorin bei TeleZüri dank ihrer sympathischen Ausstrahlung die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Ihre authentische Ostschweizer Art macht sie auch zu einer beliebten Eventmoderatorin», heisst es in einer Mitteilung von Andreas & Conrad.

Aufgewachsen zwischen zwei Kulturen, in der Strandstadt Santa Marta (Kolumbien) und im kleinen Dorf Wängi im Thurgau, sei es für Vanessa Meier nichts Neues, das Leben und die Menschen um sich herum aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Deshalb sei für sie die Berufswahl als Journalistin und Moderatorin auch ein Verfolgen ihrer persönlichen Berufung. Was Meier laut Mitteilung am meisten am Herzen liegt, ist es, den Menschen eine Stimme zu geben, die es selbst nicht können. (pd/cbe)