Rivella: Hang Out Challenge über kühlem Nass

Das Züri-Fäscht vom letzten Wochenende zog über zwei Millionen Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region an. Auch Rivella war mit der Rivella Hang Out Challenge präsent, teilt das Unternehmen mit. Bei der Rivella Hang Out Challenge war das Ziel, sich so lange wie möglich an der Stange festzuhalten und so neue Rekordzeiten aufzustellen. Wer losliess, fiel ins Wasser. Bei diesen warmen Temperaturen die perfekte Abkühlung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten nicht nur ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern auch Drinks geniessen, welche an der Bar angeboten wurden, schreibt Rivella. Nach den offiziellen Öffnungszeiten wurde der Standort in eine coole Partylocation mit Barbetrieb und Live-DJ umgewandel. Am Sonntag fand das grosse Finale statt, bei welchem die 27 Besten aus den Vorrunden nochmals antreten durften. Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden mit fantastischen Preisen wie Gutscheine für ein Hot Tub Boat Erlebnis, einer Wakeboardsession oder einem exklusiven Rivella Stand Up Paddle belohnt. (pd/wid)