Findus: 3D-Hologramme für neue Geflügel-Produkte

Publiziert am 22.07.2025

Findus nutzt die Frauenfussball-EM für die Vermarktung seiner neuen Geflügelprodukte. Das Unternehmen setzt dabei auf eine 3D-Inszenierung mit holografischen Animationen, bei der die Produkte ohne Bildschirm im Raum schweben.

Die sogenannten «Hypergramme» sind bis am Mittwoch, 23. Juli, am Zürcher Hauptbahnhof sowie am 26. Juli im Bahnhof Basel SBB zu sehen. In Basel wird die Aktion zusätzlich von einem Foodtruck begleitet, der kostenlose Verkostungen anbietet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Findus erweitert sein Sortiment um drei Geflügel-Produkte: Chicken Dippers, Chicken Nuggets und einen Crispy Chicken Burger. Diese richten sich an die wachsende Nachfrage nach praktischen Snack-Lösungen und sollen sich flexibel in verschiedene Gerichte integrieren lassen.

Ergänzend zur Präsentation an den Bahnhöfen plant das Unternehmen eine Social-Media-Kampagne für September und Oktober sowie Aktivierungen am Point of Sale.

«Mit dem Hypergram schaffen wir ein völlig neues Markenerlebnis», erklärte Judith Willert, Geschäftsführerin der Findus Switzerland AG. Die Kampagne wird intern verantwortet. (pd/cbe)