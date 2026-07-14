Publiziert am 14.07.2026

Die erste Jurierungsrunde der Effie Awards Switzerland 2026 ist abgeschlossen. Die rund 70 Jurorinnen und Juroren stammen aus Unternehmen, Agenturen, Medien sowie Wissenschaft und Forschung und trafen sich am 2. Juli in Zürich, um aus den eingereichten Kampagnen die Finalisten zu bestimmen. 55 Kampagnen schafften den Sprung ins Finale und haben damit die Chance auf einen Effie Award in Bronze, Silber oder Gold.

Beurteilt wurden die Einreichungen anhand der international anerkannten Effie-Kriterien, darunter die Ausgangslage, die strategische Herleitung, die Umsetzung sowie der nachweisbare Beitrag zum Erfolg der jeweiligen Kampagne.

Geleitet wurde der Jurierungsprozess von Lara Jelinski, Chief Growth Officer Central Europe & CEO Media Switzerland bei Dentsu, und Daniel Fischer, Gründer und Senior Advisor bei DF Strategic Communications. «Die Jury hat sich die Auswahl wirklich nicht leicht gemacht und sowohl engagiert, als auch fair diskutiert», wird Fischer in der Mitteilung zitiert. Jelinski ergänzt: «Das Niveau der eingereichten Arbeiten war in diesem Jahr aussergewöhnlich hoch.»

Mit der Bekanntgabe der Finalisten ist die erste Etappe des Wettbewerbs abgeschlossen. In einer zweiten Jurierungsrunde werden die Finalisten erneut bewertet; auf dieser Grundlage entscheidet die Jury über die Vergabe der Bronze-, Silber- und Gold-Effies. Aus den mit Gold ausgezeichneten Kampagnen wird anschliessend der Grand Effie als höchste Auszeichnung der Effie Awards Switzerland bestimmt.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden an der Effie Award Night vom 19. November 2026 bekanntgegeben und geehrt. Die vollständige Liste der Finalisten ist online abrufbar.

Die Effie Awards Switzerland werden seit 1985 alle zwei Jahre von Leading Swiss Agencies verliehen und gelten als bedeutendste Auszeichnung für effektive Marketingkommunikation in der Schweiz. (pd/cbe)