Mediawork: Agentur schärft Positionierung zum Geburtstag

Publiziert am 07.09.2026

Am Anfang stand ein Auftrag aus Bischofszell: 2016 vergab die Stadt das neue Erscheinungsbild an Christoph Huser, der sich daraufhin mit der Einzelfirma «Mediawork by Christoph Huser» selbständig machte. 2020 wandelte Huser das Unternehmen in die Mediawork creative GmbH um und zog an den heutigen Standort an der Hafenstrasse in Romanshorn, wie aus dem Handelsregister hervorgeht. Im gleichen Jahr stellte er die erste Mitarbeiterin ein.

Zur Kundschaft zählen nach eigenen Angaben Industrie- und Gewerbebetriebe, Bildungsinstitutionen und die öffentliche Hand aus der Region und der ganzen Deutschschweiz. Dazu betreut die Agentur rund 150 Websites.

Die Agentur arbeitet unter dem Leitgedanken «Kultur wird Marke» entlang der drei Felder Culture, Branding und Impact – von der Markenkultur über die Markenidentität bis zum Markenerlebnis. «Wir modernisieren Unternehmen mit gewachsenen Geschichten. So, dass man sie nachher immer noch erkennt», lässt sich Inhaber und Geschäftsführer Christoph Huser in der Mitteilung zitieren. «Seit zehn Jahren ist die Grundhaltung dieselbe geblieben: Wir fragen zuerst, wer ein Unternehmen wirklich ist. Erst danach reden wir über Gestaltung.»

Gefeiert wurde das Jubiläum am 27. August 2026 mit rund 90 Gästen aus Wirtschaft, Politik und Kundschaft. (pd/nil)