Wunderman Thompson: Agentur sucht ehemalige Mitarbeitende

Vor drei Jahren wurde die Y&R Group Switzerland zu Wunderman Thompson. Aber die inspirierende Geschichte der Agentur reicht mehr als sechs Jahrzehnte zurück: 1962 wurde das Werbebüro Victor N. Cohen in eine Aktiengesellschaft namens Advico umgewandelt und damit der Grundstein für die heutige Agentur gelegt.

«Vor 60 Jahren sind wir in der Schweiz gegründet worden und erstmals mit dem Namen Adivco in Erscheinung getreten. Ein grossartiger Grund, um die kreative Zusammenarbeit in all den Jahren hochleben zu lassen und inspiriert in die Zukunft zu blicken», wird Giselle Vaugne, Co-CEO Wunderman Thompson, in der Mitteilung zitiert.

Im Laufe der Jahre hat sich die Agentur immer weiterentwickelt. 1989 fusionierte die Advico mit Young & Rubicam. Später kamen die Brands Futurecom, Exxtra, Wunderman sowie Allaccess dazu. Ein sich ständig wandelndes Netzwerk von kreativen Talenten, leidenschaftlichen Macherinnen und innovativen Tüftlern, die sich bis heute auch durch ihre Feierlaune und einen besonderen Zusammenhalt untereinander auszeichnen.

«Unsere lange Firmengeschichte wurde mit ganz viel Herzblut von ganz vielen Menschen geschrieben. Darum sind bei unserer Jubiläumsparty auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich willkommen», sagt Swen Morath, Co-CEO Wunderman Thompson.

Wer in den letzten 60 Jahren bei Wunderman Thompson oder einem der ehemaligen Brands gearbeitet, und Lust darauf hat mit dem heutigen Team und einigen Wegbegleitern anzustossen, kann sich hier auf der Gästeliste registrieren. Die Party steigt am 15. September 2022 im Labor 5 (weil der Platz beschränkt ist, entscheidet bei zu vielen Anmeldungen das Los). (pd/wid)