Jung von Matt: Agentur verstärkt internationale Ausrichtung

Publiziert am 03.03.2025

Agenturgründer Dominique von Matt gibt nach über 30 Jahren das Verwaltungsratspräsidium an Roman Hirsbrunner ab. Neben der operativen Leitung als CEO übernimmt Hirsbrunner damit auch die strategische Führung der Schweizer Agentur.

Mit seiner neuen Firma «von Matt/Second Opinion» wird Dominique von Matt künftig Kunden bei Marketing-Entscheidungen beraten und bleibt dem Unternehmen als strategischer Berater erhalten, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.

Zugang zu globaler Kreativexpertise

Gleichzeitig gibt die Schweizer Werbeagentur bekannt, dass sie ihre internationale Vernetzung ausbaut. Roman Hirsbrunner wird neu Partner im globalen Partnerboard der Jung von Matt Gruppe und das internationale Unternehmen übernimmt weitere Anteile an der Schweizer Agentur.

Die verstärkte Zusammenarbeit ermöglicht Kunden den Zugriff auf Spezialisten aus verschiedenen Kreativbereichen wie KI oder Marketing Automation an Standorten in Europa sowie in Los Angeles, London, Seoul, Ho Chi Minh City, Beijing und Shanghai. «Kreativität ohne Grenzen bedeutet für uns, dass wir mit globalen Kreativteams für nationale und internationale Marken arbeiten, aber auch, dass Unternehmen aus der Schweiz ganz konkretes Know-how unserer internationalen Kolleginnen und Kollegen nutzen können», wird Christian Kies, Kreativchef von Jung Matt Schweiz, in der Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)