Weihnachtswerbung: Alles, was es fürs Weihnachtsfest braucht

Aldi Suisse zeigt diese Weihnachten, dass man seine Leckereien auch gleich beim Erfinder des Discounts besorgen kann: In einer einsamen Hütte macht sich ein Mann auf zur Jagd, nachdem er festgestellt hat, dass alle Vorräte zu Ende gegangen sind. Mit einer Flinte bricht er in die winterliche Landschaft auf. Leider misslingen ihm alle Versuche, an etwas Essbares zu kommen. Das Reh verscheucht er, ein Rudel Wölfe will lieber ihn verspeisen und als er endlich einen kleinen Fisch geangelt hat, bricht er auch noch ins Eis ein.

Durchgefroren und völlig am Ende kehrt er zur Hütte und zu seiner Liebsten zurück. «Dabei stellt er fest, dass sich der Esstisch vor Leckereien biegt, denn seine Liebste war schlauer als er und hat einfach alles, was ein gutes Weihnachtsfest braucht, bei Aldi eingekauft», so schreibt es die Agentur Scholz & Friends NeuMarkt aus Hamburg in einer Mitteilung vom Montag.

Der TV-Spot läuft ab sofort auf sämtlichen Schweizer Fernsehsendern.

Verantwortlich bei Aldi Suisse: Michèle Bürgi, David Biernath, Stefanie Hänni; verantwortlich bei Scholz & Friends NeuMarkt Hambur: Erik Heitmann, Melanie Menger, Frank Lauppe; Filmproduktion: Solid & Hallerfilm AG, Rudi Haller, Silvana Pellegrini; Regie: Jan-Eric Mack, Kamera: Jan Mettler, Schnitt: Simon Gutknecht; Musik: Great Garbo (Score music), Bloop (Let it snow!), Tonstudio: Tonschliff, Manu Gerber. (pd/eh)