Publiziert am 15.09.2025

Die neue Kampagne umfasst zwei Werbefilme mit den Titeln «First Steps» und «Crash Cows», die alltägliche Situationen thematisieren. Ergänzt werden diese durch Inhalte für soziale Medien, Aussenwerbung und digitale Kanäle. Die Kampagne läuft seit September schweizweit.

Nach Angaben von Allianz Suisse konnte die erste Kampagnenwelle bereits die ungestützte Markenbekanntheit und Markensympathie des Unternehmens verbessern. «Mit der Markenplattform zeigen wir, wofür Allianz steht», wird Claudia Staub, Leiterin Marketing Communication bei Allianz Suisse, in einer Medienmitteilung zitiert.

Die strategische Ausrichtung der Markenplattform zielt darauf ab, Versicherungsprodukte in alltäglichen Situationen zu verankern und emotionale Relevanz zu schaffen. Patrik Kesseli, Leiter Brand, Media & Advertising bei Allianz Suisse, betont die Bedeutung einer langfristig angelegten Markenführung in der Versicherungsbranche.

Allianz gilt nach eigenen Angaben als wertvollste Versicherungsmarke weltweit. In der Schweiz will das Unternehmen diese Position durch die fortgesetzte Markenplattform weiter ausbauen. (pd/nil)