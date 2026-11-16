Publiziert am 16.11.2026

Konzipiert und umgesetzt hat die Präventionskampagne «Gemeinsam wachsam» die Inhouse-Agentur der Aargauischen Kantonalbank (AKB). Die Sujets zeigen Haushaltsgegenstände mit stark überhöhten Preisen: eine Zitronenpresse für 215’000 Franken, eine Taschenlampe für 75’000 Franken und Ohrstöpsel für 2500 Franken. Dazu kommen Redewendungen wie «Lassen Sie sich nicht auspressen!» oder «Lassen Sie sich nicht hinters Licht führen!». Die Beträge orientieren sich laut Mitteilung an tatsächlichen Fällen. Allein durch Anlagebetrug sei im Kanton Aargau 2025 ein Schaden von 23,8 Millionen Franken entstanden.

Bereits 2023 hatten die AKB und die Kantonspolizei Aargau gemeinsam vor Betrug gewarnt. Neu tragen auch die Clientis Bank Aareland, die Clientis Sparkasse Oftringen, die Hypothekarbank Lenzburg sowie CH Media mit der Aargauer Zeitung die Initiative mit.

Vom 16. November bis 6. Dezember ist die Kampagne in digitalen Kanälen, auf Social Media, in Printmedien, im Fernsehen und an Events präsent. Für Social Media entstanden vier Videos zu typischen Betrugssituationen. Auf gemeinsam-wachsam.ch zeigen anonymisierte Fallbeispiele, wie Betrügerinnen und Betrüger vorgehen. Ausserdem bietet die Website Verhaltenstipps und ein Quiz.

Tele M1 greift das Thema in einer bezahlten Beitragsserie auf. Laut Mitteilung berichtet der Sender zudem redaktionell unabhängig darüber. Tele M1 gehört wie die Aargauer Zeitung zu CH Media. (pd/nil)

Konzeption und Umsetzung: Inhouse-Agentur Aargauische Kantonalbank; Projektkoordination: Corinne Oschwald (Marketingleiterin Aargauische Kantonalbank) und Sandra Aebli (Stv. Marketingleiterin Aargauische Kantonalbank); Partner: Clientis Bank Aareland, Clientis Sparkasse Oftringen, Hypothekarbank Lenzburg, Kantonspolizei Aargau, CH Media (mit Medienmarke Aargauer Zeitung)