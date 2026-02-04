Farner: Alltagsprodukte werden zu Requisiten

Publiziert am 04.02.2026

Im Zentrum der Theaterstory steht eine scheinbar harmlose Urlaubsbekanntschaft: Peter und Debbie lernen Elsa kennen, eine charmante Witwe aus Denver. Monate später meldet sie sich überraschend zu Besuch an. Bald zeigt sich: Elsa ist eine gesuchte Mörderin.

Die Kampagne arbeitet unter der Leitidee «Wenn Blicke töten» mit dem Moment, in dem Vertrautes plötzlich bedrohlich wirkt. In der Nähe von Elsa kann jeder Haushaltsgegenstand zur potenziellen Mordwaffe werden, schreibt Farner in einer Mitteilung.

Eine besondere Rolle spielt die Zusammenarbeit mit Galaxus. Die Theaterplakate wurden direkt neben Galaxus-Werbung platziert. Die vertrauten Alltagsprodukte kippen durch die direkte Nachbarschaft vom Harmlosen ins Verdächtige und erhalten eine neue Bedeutungsebene.

Neben klassischen OOH-Sujets umfasst die Kampagne doppelseitige Plakate mit überraschender Rückseite, digitale Screens mit irritierenden Momenten sowie eine Installation zur Premiere am Sechseläutenplatz. (pd/cbe)