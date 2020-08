Die Spots sind aus der Point-of-View-Perspektive dreier Produkte gefilmt, kurz POV: So sieht ein Navigationsgerät ein streitendes Paar im Auto, während der Staubsaugerroboter am Morgen nach einer wilden Partynacht in die schlafenden Gäste crasht und der Subwoofer aus dem Kofferraum dröhnt.



Die Spots zeigen Alltagssituationen aus einer humorvollen, voyeuristischen Sicht. Wie Digitec auf der Website schreibt, erweist sich das Gerät dabei nicht als stiller Beobachter: Es spricht seine eigene Sprache:









Die drei Spots werden ab dem 31. August in der Deutsch- und Westschweiz ausgestrahlt.





Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (CMO); Flurin Spring (Creative Director); Daniel Kobi (Art Director); Mariya Alipieva (Brand Communications Manager, Projektleitung); Severin Keller (Digital Media Design); Roberto de Bonis (Digital Marketing); Luca Giuliano (Mediaplanung). Verantwortlich bei Plan B Film: Dominik Locher (Regie ); Jessica Sonderegger (Producer); Rafael Kistler (Kamera); Thomas Gassmann (Set-Ton); Ioannis Sochorakis (Ausstattung); Christoph Menzi (Edit); Adriel Pfister (Color Grading: A). Audio-Postproduktion: UKO - The Audio Suite. (pd/eh)