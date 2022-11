Der Newsletter des Migros-Magazins legt den Fokus verstärkt auf Service und will seine Leserinnen und Leser mit Lifehacks, Tipps und Trends für den Alltag überraschen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die neue Kampagne von Pop will diesen Content unbeschwert in Szene setzen.





Rund 160'000 Nutzerinnen und Nutzer in der Deutsch- und Westschweiz haben den Newsletter des Migros-Magazins abonniert. Besonders beliebt seien die Tipps und Hacks – von Food über Haushalt bis Gesundheit –, die den Alltag ein bisschen weniger alltäglich machen. Die Imagekampagne von POP Creative Services komprimiert den Content auf fröhlich-plakative Visuals, die modular eingesetzt, erweitert und immer neu kombiniert werden können. Zu sehen ist die Kampagne in Bannern, auf Printanzeigen und in der Migros-App sowie auf Social Media.