Festland: Am Digitaltag ohne E-Mail und Handy

Wenn am Dienstag, 3. September in der ganzen Schweiz der nationale Digitaltag stattfindet, wird die Kommunikationsagentur Festland alle digitalen Geräte ausschalten. An ihrem Hauptsitz in St.Gallen lädt sie Fachwelt und Publikum dazu ein, sich «auf die zeitlose Essenz guter Kommunikation zu besinnen», wie Festland in einer Mitteilung schreibt.

Der Analogtag von Festland gehört zum offiziellen Programm des Digitaltags in St.Gallen. «Heute ist jeder Tag ein Digitaltag», begründet Othmar Geser, Gründer und Kreativchef der Agentur, den Entscheid. «Um so spannender ist es, die digitalen Tools einen Tag komplett auszublenden, um sich ganz auf die Ideen, Inhalte, Texte und Bilder zu konzentrieren, die wirksame Kommunikation ausmachen – egal, in welchem Medium.»

Frank Bodin liest vor



Gäste haben am Analogtag die Möglichkeit, direkte Einblicke in Konzeption und Kreation zu gewinnen. Im Dialog mit dem Festland-Team sind sie aufgefordert, ihre eigene Kommunikation im Spannungsfeld von Analog und Digital zu hinterfragen. Keynote-Speaker ist Frank Bodin, «jemand, der beide Welten bestens kennt». In seinem Referat präsentiere der frühere Werber des Jahres und heutige Twitter Ambassador exklusive Erkenntnisse aus seinem Bestseller «Do it, with love», schreibt Festland.

Die Technik sei konsequent analog: Für die Beiträge kommen für einmal nicht Laptop und Beamer, sondern Pappen, Pinnwände und Hellraumprojektor zum Einsatz. Festland will am Analogtag auch auf E-Mail verzichten, und Mitarbeitende wie Gäste müssen Handys und Tablets am Eingang abgeben. (pd/eh)