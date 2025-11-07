Publiziert am 07.11.2025

Die mehrmonatige Kampagne läuft seit Oktober und findet einen ersten Höhepunkt rund um die Klimakonferenz in Belem mitten im Amazonas.

Die Konzeptidee basiert darauf, Wildtiere als Mitbewohner des Planeten zu betrachten. Die Botschaft: Wenn natürliche Lebensräume abgeholzt und zerstört werden, verlieren auch Menschen wichtige Lebensgrundlagen.

Zum Einsatz kommt eine breite Palette von Werbemitteln: Print- und Digitalplakate, Video-Ads auf sozialen Medien und auf Newsplattformen im Umfeld der Berichterstattung über die Klimakonferenz sowie Inserate, E-Mails und Mailings. (pd/cbe)