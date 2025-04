Family: Amorana bewirbt neues Pleasure-Produkt

Publiziert am 24.04.2025

Der Schweizer Onlineanbieter für sexuelle Wellness, Amorana, hat am Montag eine neue Werbekampagne an drei prominenten Standorten in Zürich gestartet. Die Plakate bewerben den «Womanizer Enhance» und sind am Hauptbahnhof, beim Stadelhofen und beim Sihlcity zu sehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Plakatsujets enthalten Botschaften wie «Mit ihm kommst du zu 100 %. Garantiert» und «Besser als deine Situationship. Orgasmen, die du nicht vergisst». Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Family Agency entwickelt. Die Plakate sind noch bis zum 4. Mai zu sehen, heisst es auf Anfrage.



Laut einer von Amorana zitierten Studie beschreiben 61,2 Prozent der Schweizer Frauen ihre Libido als eher bis sehr hoch, während fast die Hälfte (48,6 Prozent) angibt, gelegentlich bis fast immer einen Orgasmus vorzutäuschen.



Der beworbene «Womanizer Enhance» kombiniert die «Pleasure Air Technologie» mit Vibrationen und soll die «Orgasm-Gap» nun beheben. Eine Studie des Berliner Instituts für Innovationsforschung mit 102 Teilnehmerinnen berichtet, dass alle Testerinnen mindestens einen Orgasmus erreichten.

Senior Brand Manager Miriam Otero erklärt die Marketingstrategie: «Sex sells – aber nur, wenn er ehrlich, selbstbestimmt und inklusiv gedacht wird.» (pd/awe)