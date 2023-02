Jung von Matt Limmat: Andri Ragettli und Giulia Tanno im Funpark

Ovomaltine und Jung von Matt Limmat bringen eine Fortsetzung Winterkampagne 2022 ( persoenlich.com berichtete ). Der Schweizer Kultbrand will diesen Winter einmal mehr für Aufruhr in den sozialen Medien sorgen. Die beiden Freestyle-Skistars Andri Ragettli und Giulia Tanno sollen in Videos zeigen, was mit Ovomaltine auf der Piste alles möglich ist. Getreu dem Kampagnenclaim «Ovo the Top» schiesst Andri über seine Grenzen hinaus und trinkt einen Ovo & Coffee – während eines Backflips.

Das Video ging innerhalb einer Woche viral und generierte organisch über 6,6 Millionen Views – ohne Ad-Push oder Mediabudget. Zudem wurde es mit über 380'000 Likes zwischenzeitlich zu Andris most-liked Post auf Instagram.

Freeskierin Giulia Tanno im Funpark

Seit Sonntag, dem 5. Februar, ist zudem die neue Kollaboration mit Giulia Tanno live. «Beim Dreh hat sich gleich bestätigt, dass man es mit Ovo nicht besser, aber länger kann», sagt das Freestyle-Talent mit Augenzwinkern. Im Video schnappt sich Giulia eine Packung Ovo Rocks, während sie im Funpark über ein Rail fährt und den Stunt dann mit einem coolen Trick abschliesst. Und das hat offensichtlich Spass gemacht: «Ich freue mich riesig über die Zusammenarbeit mit Ovomaltine.»

Ebenso begeistert über die Zusammenarbeit ist auch Ovomaltine selbst: «Es freut uns sehr, dass wir nach zwei erfolgreichen Winterkampagnen mit Andri nun mit Giulia auch eine sympathische Freeskierin für die Kampagne gewinnen konnten», wird Junior Brand Managerin Eva Hauck in der Mitteilung zitiert. «Giulia und Andri passen mit ihrer sympathischen, humorvollen Art und ihrer Lebensfreude perfekt zur Marke.»

Die Kampagne setzt nebst den Stunts mit Andri und Giulia auf zahlreiche Call to Action-Massnahmen und interaktive Assets mit einem Sesseli-Videoquiz und einem Ratespiel. Für Letzteres müssen Userinnen und User anhand kurzer Greenscreen-Videos das jeweilige Skigebiet erraten. Zu gewinnen gibt es verschiedene Ovo-Leckereien und Skipässe. Und so stärkt Jung von Matt LIMMAT einmal mehr die Brand Love der jungen Erwachsenen für Ovomaltine – und geht mit allen Beteiligten «Ovo the Top».