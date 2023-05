Thjnk Zürich: Animonials zeigen ihre Bio-Lieblingsprodukte

Migros präsentiert für ihre Bio-Linie «Migros Bio» einen neuen Gesamtauftritt. Die gesamte Produkte-Range hat ein neues und einheitliches Packaging bekommen, das stufenweise in die Läden kommt, wie es in einer Mitteilung heisst. Ausserdem sind ab diesem Jahr Produkte der Migros Bio Linie mit der Bio Suisse Knospe bestückt und erfüllen somit die Richtlinien von Bio Suisse, die zu den strengsten überhaupt gehören. Für die neue Kampagne samt Claim ist Thjnk Zürich verantwortlich.

Der Bio-Markt ist hart umkämpft. Während sich Premium Bio-Marken über ihre strengen Richtlinien und ihren Qualitätsanspruch abgrenzen, rücken von unten preiswertere Label nach, schreibt Thjnk Zürich. Der Markt werde für Konsumentinnen und Konsumenten zunehmend unübersichtlich, auch in der Kommunikation. Die Migros habe erkannt, dass man hier den Unterschied machen kann.

Deshalb erfindet das Unternehmen für Migros Bio die «Animonials». Verschiedene Tiere werden zu Fürsprechern von Migros Bio und präsentieren ihre Lieblingsprodukte stellvertretend für die Natur. Und zahlen so auf den neuen Claim ein: «Von der Natur ausgezeichnet.»

In den Filmen sehen wir die «Animonials» jeweils am Set, wo sie sich für Dreh und Shoot vorbereiten. So bekommt jedes der Animonials seinen eigenen Charakter. Gedreht und geshootet wurde die Kampagne mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern. Danach wurden sie in Zusammenarbeit mit Postoffice Amsterdam in CGI Tiere umgewandelt. Deshalb war es nicht nur wichtig, gute Schauspielerinnen und Schauspieler zu finden, sondern vor allem auch zu den Tieren passende Stimmen zu casten.

So präsentiert ein körperbewusster Panther Bio-Spinat, der dem Gewissen und seinem Body gut tut. Ein Frosch liebt Bio-Tee, denn er hilft damit der Umwelt und seiner Stimme. Dem Känguru kommt eh nur Migros Bio in den Beutel und der Seehund liebt in Wahrheit Bio Glacé und nicht das bekannte Migros «Seehund-Glacé».

Die Lancierungskampagne umfasst vier Filme, die in verschiedenen Formaten am TV, als Digital Out of Home und online eingesetzt werden, weitere digitale Werbemittel, sowie fünf Plakate und Anzeigen.

Verantwortlich beim Migros-Genossenschafts-Bund: Nadine Hess (Leiterin Direktion Marketing Kommunikation), Katharina Müller (Bereichsleiterin Brandmanagement), Emilie Gratier (Abteilungsleiterin Nachhaltigkeits-Marken), Isabel Läderach (Senior Brand Manager), Simone Blaser (Senior Projektleiterin Media), Christian Keller (Projektleiter Media); verantwortlich bei thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd (Creative Direction), Lukas Frischknecht, Raymi Mendoza (Art Direction), Anna-Fiona Geller, Johannes Gorsboth (Text), Josephine Jeanguenin, Gianluca Spezzacatena (Graphic Design), Andrea Bison (GF Beratung), Cornelia Nünlist, Linda Zaugg (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie), Thomas Nabbefeld, Benjamin Calcott (FFF); Externe Partner: Czar (Filmproduktion), Bart Timmer (Regie), Filip Zumbrunn (DoP), Jan Fincke (Executive Producer), Sandy Blum (Producer), Kilian Rosini (Production Assistant), Michel Hoffmanns (Postproducing), Postoffice Amsterdam (3D, Grading & VFX), Andrej Paschkin (Edit), Jingle Jungle AG (Audio Postproduktion), Asger Baden & Peder (Musik), Felix Müller (Fotograf. (pd/wid)