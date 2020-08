Binelli Group ist der grösste BMW und Mini Group Partner im Raum Zürich und Zentralschweiz. Das Premium-Autohaus mit seiner fast 100-jährigen Geschichte beschäftigt über 300 Mitarbeitende und steht für 5-Sterne-Service. Am letzten Samstag hat Binelli Group Anna Maier offiziell als neue Brand Ambassadorin vorgestellt. «Sie begleitet uns dabei, die eigenen hohen Qualitätsansprüche zu erfüllen und immer noch besser zu werden», so Katrina Wenger, CMO und Mitglied der Unternehmensleitung. Im Auftaktfilm «5 Sterne erleben» (siehe Video unten) zeigt die Journalistin und TV-Moderatorin ausgewählten Kunden von Binelli Group in überspitzter Form, was es heisst, 5-Sterne-Service zu erleben.

Für Marco C. Grava, CEO und Delegierter des Verwaltungsrates von Binelli Group, passt Maier perfekt zur Vision des Unternehmens. Für die langfristige Zusammenarbeit zählt er mehrere Gründe auf: «Sie ist eine Frau mit klaren Prinzipien und Ideen, hat einen stilvollen, kompetenten Auftritt, ist smart und enorm vielseitig. Vor allem überzeugt sie mit einer starken Präsenz, ohne laut zu sein. Das sind Attribute, die auch wir uns auf die Fahne schreiben. Eigenständigkeit und Innovationsfreude sind heute wichtig wie nie – und das verbindet uns.»

Anna Maier besitzt seit 25 Jahren einen BMW und einen Mini. Marketingchefin Katrina Wenger wusste dies und auch deshalb passe Anna Maier als Ambassadorin, wie es in einer Mitteilung heisst: «Unsere Alltagserfahrung zeigt, dass innerfamiliäre Entscheidungen beim Autokauf oft durch die Frau gefällt werden – auch wenn man das für eine klassische Männerdomäne hält. Frauen sind für uns ebenfalls eine wichtige Zielgruppe, gerade bei Marken wie BMW und Mini». Mit dem Auftaktfilm zur Kooperation geht Binelli Group einen neuen, mutigen Weg. «Der Film überrascht und trifft direkt ins Herz – genau das wollten wir. Nicht nur mit unseren Produkten und Dienstleistungen das höchstmögliche Level erreichen, sondern auch in der Vermarktung.»

Verantwortlich bei Binelli Group, Katrina Wenger (CMO und Mitglied der Unternehmensleitung); verantwortlich bei: bühler&bühler, Raphael Bühler (CEO, Partner); Filmproduktion: B&B EndemolShine, Cristian Sulser (Head of Fiction). (pd/eh)