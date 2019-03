Five up hat eine App rausgebracht, die die Suche nach freiwilligen Helfern erleichtern soll. Das junge Start-up aus Biel engagiere sich an der Schnittstelle von Gesellschaft und Wirtschaft mit Fokus auf Gemeinnützigkeit. In der Schweiz gebe es viele freiwillige Helfer, mit der App «Five up» soll es einfacher werden diese Helfer zu organisieren, wie es in einer Mitteilung heisst.









Hella Studio bewerbe die von Apps With Love entwickelte App mit einer klaren Leitidee und einem plakativen Keyvisual. Five up werde in allen Kanälen beworben. Die Kommunikation verlaufe in zwei Phasen: In der ersten wird die App eingeführt. In der zweiten geben User der App ein High Five, weil sie ihre Organisation oder Institution unterstützt hat.

Verantwortlich bei Five up: Maximiliane Basile (Initiantin/CEO), Lukas Streit (Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei Hella Studio: Kasper Kobel (Leitidee, Konzept und Gestaltung), Joëlle Lehmann (Fotografie); verantwortlich bei Apps With Love: Michael Schranz (Gesamtlead und Vermarktungstrategie), Adrian Bader (Technische Projektleitung). (pd/log)