Festland: Arbeitsalltag im Altersheim

Publiziert am 03.12.2024

Die Sujets der regionalen Crossmedia-Kampagne geben Einblick in den Arbeitsalltag in den Alters- und Pflegeheimen der Gruppe. Zu sehen ist die Kampagne auf Plakaten, in Social Media und im regionalen ÖV. Neu gestaltet wurde auch die Landingpage, die Jobs und Vorteile präsentiert und direkt zur Online-Bewerbung führt, steht in einer Medienmitteilung. Die Foto- und Videoproduktion erfolgte gemeinsam mit nektar.tv aus St. Gallen

Die Kampagne soll in der Ostschweiz die Awareness für die Benefits und gleichzeitig für die Marke Liebenau steigern. Die Liebe zum Team steht an erster Stelle der Kernbotschaften in der Brand-Flow-Strategie, die Festland mit der Liebenau Schweiz entwickelt hat.

Die Employer-Kampagne ist denn auch das erste und wichtigste Anwendungsfeld der Strategie. Im Fokus der Liebenau-Botschaften steht die Verbindung von Herzens- und Zukunftskraft – oder wie es im Titel der Markenstrategie steht: «Liebe now.» (pd/spo)