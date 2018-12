Ruf Lanz: Auf Rang 13 der Weltrangliste

«Lürzer's Archive» präsentiert alle zwei Monate die kreativsten Kampagnen und Arbeiten der Werbewelt. Das Printexemplar erscheint in 68 Ländern. Vorgestellt werden herausragende Anzeigen, Plakate, TV-Commercials sowie digitale und interaktive Kommunikation. Basierend auf der Anzahl aufgenommener Kampagnen veröffentlicht das renommierte Fachmagazin das globale Ad Agency Ranking.

Wie bereits im Vorjahr ist Ruf Lanz die bestklassierte Schweizer Agentur (persoenlich.com berichtete). Die Zürcher Kreativschmiede um die Gründer und Inhaber Markus Ruf und Danielle Lanz konnte sich in diesem Jahr sogar vom 25. auf den 13. Rang der Weltrangliste verbessern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ruf Lanz schaffte es in letzter Zeit mit Kampagnen für die VBZ, Swiss Life, Hiltl, Welti-Furrer, Migrol, Ex Libris, K-Tipp, Museum Haus Konstruktiv, Autismus Forum Schweiz, die Stiftung Tier im Recht, Tonhalle Orchester Zürich und Sibler in «Lürzer’s Archive». Die aktuelle Kampagne für Welti-Furrer Fine Art Transport wurde zudem letzte Woche zur globalen Print Ad of the Week erkoren.

Auf Rang 1 des Ad Agency Rankings liegt Abbott Mead Vickers (AMV) BBDO, London, gefolgt von Adam&Eve DDB, London und AlmapBBDO, Sao Paulo. Neben Ruf Lanz befindet sich keine andere Schweizer Agentur in den Top 100 der Weltrangliste. (pd/as)