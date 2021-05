Autosense, der digitale Dienstleister rund ums Auto, vertraut schon seit geraumer Zeit erfolgreich auf die Kreativexpertise von Inhalt und Form, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Diese Zusammenarbeit sei mit der Übernahme des Media-Geschäfts von Autosense durch Iundf Media Impact seit Anfang Jahr noch enger geworden.

Dabei nutzt die Zürcher Agentur für ihren Kunden die kombinierte Kompetenz der Iundf-Family und demonstriere, wie das Zusammenspiel zwischen Kreation, Mediaplanung und -ausspielung gewinnbringend umgesetzt werden kann. Als erstes Resultat dieser Zusammenarbeit war bis Ende März bereits eine crossmediale und strategisch clever geplante Kampagne zu sehen, die die Zielgruppe nicht nur über Social Media sondern via Gas Station TV auch direkt am POS erreichte.

In einer performance-orientierten Always-On-Kampagne werden via Programmatic Advertising durch die Nutzung von cleveren Datentargetings Autofahrende spezifisch angesprochen. Dabei werden im Sinne eines Test-and-Learn-Ansatzes Botschaften und Formate in enger Abstimmung zwischen Kreation und Media kontinuierlich getestet, analysiert, überarbeitet und erweitert.

















Verantwortlich bei Autosense: Nicolas Noth (CMO), Betül Cam (Digital Marketing Manager); verantwortlich bei Iundf-Family: Sandra Fehr (Managing Partner Iundf Media Impact), Larissa Mörgeli (Senior Media Consultant iundf Media Impact), Dominik Stibal (CEO Inhalt und Form), Karin Estermann (Executive Creative Director Inhalt und Form), Manuela Marty (Strategist Inhalt und Form), Nicolas Krönert (Digital Consultant Inhalt und Form), Mato Bilic (Motion Designer Inhalt und Form), Yannick Lippuner (Junior Copywriter Inhalt und Form). (pd/lol)