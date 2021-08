Die Kampagne von Clyde zelebriert überspitzt die Vorteile des Abo-Lifes: die neue Leichtigkeit, das Leben in vollen Zügen geniessen zu können. Lebensnahe Situationen mit einem überraschenden Twist zahlen auf das Konto des Abos ein. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die Kampagne startet am 17. August 2021 und wird hauptsächlich online geschaltet. Zusätzlich geplant sind zwei Trams in Zürich sowie OOH.







Verantwortlich bei Clyde: Timo Nührich (Geschäftsführer), Natalie Heinrich (CMO); verantwortlich bei Jeff Berlin: Timo Mischke (Art Director); verantwortlich bei Blueglass: Katrin Mettler (Senior Digital Strategy). (pd/lol)