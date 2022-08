Die Marke Focuswater ist unlängst vom Start-up zum erstzunehmenden Getränkeplayer gereift: 2011 als erstes Vitaminwasser der Schweiz ohne Fremdfinanzierung lanciert, konnte sich das Produkt im Getränkesektor etablieren und wurde schliesslich 2019 an Rivella verkauft.

Für die Positionierung von Focuswater als das Schweizer Vitaminwasser Nummer eins und die Einführung einer neuen Subrange wurde Rosarot nach einem Pitch-Gewinn im Herbst 2021 für die Awareness Kampagne beauftragt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Zürcher Kreativen drehten dafür den bestehenden Claim in «Goodbye calories, hello vitamins» um. Denn je nach Genuss der unterschiedlichen Sorten unterstützten die Inhaltstoffe des Vitaminwassers eine aktivierende, antioxidative oder auch entspannende Wirkung und somit ein selbstbestimmtes Leben mit mehr Flow. Dieses Prinzip werde konsequent in Headlines wie «goodbye worklife, hello balance», «goodbye calories, hello muskelkater» oder «goodbye home, hello adventure» weitergeführt. Die Sujets sollen dies in einer actionreichen und sportgetriebenen Bildwelt bis hin zur Yogapose aufgreifen. Untermalt werde alles durch eine dynamische Gestaltung, die das Wasser sowie den Flow symbolisieren und je nach Sorte andere Farbcodes hat, heisst es weiter.

Die Idee von «Goodbye & Hello» wird aktuell auch in einem Engagement Banner aufgegriffen. In den interaktiven Displays werden wie in einer Dating-App die unterschiedlichen Focuswater-Sorten mit einem Profil samt typischer Emoticons vorgestellt. Kommt es zu einem Match, kann man sein «Date» auf der Webseite besser kennenlernen und sich direkt nach Hause bestellen. Hier kommen auch die beiden neuen Sorten «Push» (Orange & Lemongrass & Koffein) und «Calm» (Rhabarber & Himbeere) ins Spiel.

Die gesamte Kampagne umfasst die unterschiedlichsten Kanäle wie Out of Home, Digital Out of Home, Social Media und wird neben den Engagement Bannern ebenso auf Native Ads und Displays ausgespielt.

