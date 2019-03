Mind Studios: Babys beurteilen die Quetschbeutel von Hero

Für die Hero «Menu-Pouches» hat Mind Studios eine Kampagne kreiert, in der sie kleine Feinschmecker zu Wort kommen lässt. Die Kampagne führt Eltern vor Augen, dass jeder dieser Quetschbeutel ein vollwertiges, gesundes Menü enthalte, das auch die Kinder überzeuge. In den Videos beurteilt eine aus Kleinkindern bestehende Jury die Gerichte, die ein Koch für sie zubereitet und zu Quetschbeuteln verarbeitet. Die Videos werden auf YouTube, Instagram sowie Facebook ausgespielt und durch Online-Ads unterstützt.

Das Traditionsunternehmen Hero ist in der Schweiz zuhause, aber ernähre Babys in der ganzen Welt. Zu den wichtigsten Standbeinen zähle die Babynahrung, die unter dem Markennamen Hero Baby vertrieben wird. Um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Säuglinge und Kleinkinder optimal abzudecken, biete Hero ein breites Produktsortiment an und verwende ausschliesslich sorgfältig ausgesuchte Rohstoffe, heisst es in einer Mitteilung.

Im Zentrum aller Aktivitäten steht eine Microsite mit allen Informationen über die Produkte und einem Gewinnspiel zur Lead-Generierung. Dieses zielt voll auf das persönliche Kennenlernen der Produkte ab, indem es Eltern auffordert, ein Gratis-Muster der Quetschbeutel zu bestellen und die Reaktion ihrer Kinder zu beschreiben.

Ergänzt werden die Videos und die Microsite durch unterschiedliche Offline-Massnahmen wie Flyer, Roll-ups und Inserate in ausgewählten Print-Publikationen.

Verantwortliche bei Hero: Hero Marketing Infant Team; verantwortlich für Konzeption, Kreation und Realisation: Mind Studios; verantwortlich für die Produktion: Aviaticfilms. (pd/log)