von Michèle Widmer

«This ist not a Schweizerklischee»: Unter diesem Motto lanciert Basel Tourismus eine neue Imagekampagne. Verantwortlich ist die Basler Agentur Kreisvier, die bereits im vergangenen Jahr den neuen Markenauftritt «This is Basel» entwickelt hat (persoenlich.com berichtete).

Zu sehen sind zum Beispiel Fasnachtslarven mit dem Spruch «This is not a Alpabzug», eine Riesenrad-Gondel der Basler Herbstmesse neben der Zeile «This is not a Talstation» oder Elefanten aus dem Zolli und der Satz «This is not a Kuhweide».

Basel biete alles – ausser das, was man von der Schweiz erwarte, schreibt die Agentur in der Mitteilung. Mit untypischen Touristenattraktionen sollen Baselbesuchende die Auszeit vom Schweizklischee geniessen. Die Kampagnen-Wortmarke «Schweiz mal anders. This is Basel» soll unterschreichen, dass Basel eben keinen stereotypischen Vorstellungen entspreche. Das «denglische» Augenzwinkern sei ein stolzer Verweis af die Internationalität der 200'000-Einwohnerstadt, so die Agentur weiter.





Während viele Schweizer Unternehmen und Standorte mit dem Brand Switzerland werben, distanziert sich Basel nun davon. «Die Kampagne ist keinesfalls als Seitenhieb zu Schweiz Tourismus gedacht», sagt CD Michael Schmidt, der bei Kreisvier die Kampagne verantwortet. Er fügt an: «Wir wollen mit einem Augenzwinkern aufzeigen, dass Basel nicht typisch schweizerisch ist und man die klassischen Schweizer Attraktionen in Basel nicht findet.» Trotzdem habe Basel sehr viel zu bieten. Man mache sozusagen den Nachteil zum Vorteil.





Die Kampagne soll Freizeittouristen aus der Schweiz über 35 Jahre ansprechen. Als Hauptmedium dient das Plakat. Die Kampagne wird digital verlängert durch DOOH, Banner, SoMe, Web und Owned Media. Die Plakate sind in den Städten Zürich, Luzern, Genf, Lausanne, Bern und St. Gallen, Chur und in Bergregionen im Aushang. Ergänzt mit den DOOH Stellen.

Verantwortlich bei Basel Tourismus: Christoph Bosshardt (Head of Marketing), Sarah Bruhin (Social Media & Online Managerin), Aline Franklin (Text & Content Managerin), Silvio Iacconi (Digital Marketing Manager); verantwortlich bei kreisvier: Alexandra Kellenberger, Andula Swendrowski, Mirjam Birrer (Beratung), Ann-Kathrin Vogel, Bianca Kury, Carmen Stähelin, Dario Bonarrigio, Michael Schmidt, Ramon Niederhauser, Sinia Brugger, (Kreation), Imke Fichter, Lorena Wissler, Sybille Gundry (DTP), Bildbearbeitung: Sturm AG; Mediaberatung, Mediaplanung und Aktivierung durch Gamned: Silvana Imperiali, Fabrizio Tudisco, Zbynek Zapletal, Granit Sermaxhaj