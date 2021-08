Sir Mary: Bastian Baker gibt was auf die Ohren

Schweiz Tourismus bewirbt die «Grand Tour of Switzerland» mit Hilfe von Sir Mary individualisiert und effektiv auf Spotify: Basierend auf den Echtzeit-Standortdaten der Hörerinnen und Hörer werden unterschiedliche Spotversionen ausgespielt. Im Zentrum der Audio-Ads steht der Song «Jackpot» von Bastian Baker, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Grand Tour of Switzerland (GToS) ist mit 1600 Kilometern der längste Roadtrip der Alpen und führt einmal durch die ganze Schweiz. Durch die verschiedenen Startpunkte ist eine dedizierte, ortsabhängige Ansprache ideal für eine entsprechende Ausspielung. Deshalb setzen Sir Mary und Schweiz Tourismus auf dynamische Audioelemente, die eine personalisierte Ansprache in Echtzeit erlauben und so die unterschiedlichen Grand-Tour-Startpunkte abhängig von den Standortdaten der Hörerinnen und Hörer bewerben.

Insgesamt 26 verschiedene Spotvarianten wurden mit Hilfe dieses Targetings automatisch generiert: Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich in der Nähe einer GToS-Route befanden, bekamen einen Spot mit einer Standort-spezifischen Ansprache ausgespielt. Alle, die sich zu weit entfernt von einer Route aufhielten, hörten eine generische Botschaft.

Stimme der Kampagne ist der Waadtländer Musiker Bastian Baker, der die Hörerinnen und Hörer nach Anspielen seines Songs «Jackpot» jeweils höchstpersönlich zum Entdecken der Grand Tour einlädt. Für die Distribution wurden programmatische Deals auf Spotify, Soundcloud und im Schweizer Digitalradio eingesetzt.

Die Ergebnisse einer kampagnenbegleitenden Brand Lift Study zeigen, dass personalisiert angesprochene Hörerinnen und Hörer häufiger in Erwägung ziehen, die Grand Tour zu bereisen als generisch angesprochene. Ausserdem stellte sich heraus, dass personalisierte Audiowerbung grundsätzlich positiv wahrgenommen wird: 65 Prozent der Studienteilnehmer fällt die geo-spezifische Ansprache auf und bewertet sie positiver als das generische Sujet. Mit den ersten dynamischen Audiospots der Schweiz steigert Sir Mary gemeinsam mit Schweiz Tourismus die Wahrnehmung für die Grand Tour of Switzerland «nachweislich positiver als mit einer nicht-personalisierten Variante», heisst es weiter. (pd/cbe)