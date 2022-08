Vor rund zwei Wochen ist das neueste Newsportal BärnToday von CH Media Entertainment gestartet (persoenlich.com berichtete). Nun wurde diese Woche die Kommunikationskampagne lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Fokus der neuen Kampagne stehe die Regionalität. Diese widerspiegle sich insbesondere in den knackigen Headlines, die alle in Berndeutsch getextet wurden, um nahe an den Bernerinnen und Bernern zu sein – genauso wie das neue Newsportal selbst. Die Slogans heben die beiden Hauptthemensäulen von BärnToday, News und Services, hervor. Die Kampagne soll nebst der Bekanntmachung der jüngsten Medienmarke für die Region Bern auch zum App-Download animieren, schreibt CH Media.

Das BärnToday-Logo ist eine reduzierte Zusammenführung der beiden stark regional verankerten Marken Radio Bern1 und TeleBärn. Das Logo nimmt den bekannten Radio Bern1-Bär, das Berner Wappentier schlechthin, und die knallige Primärfarbe des Berner Radiosenders auf. Letztes ist auch Hauptfarbe der Kampagnenvisuals. Zugleich wird mit den beiden Spickeln in Rot Bezug zum Berner Wappen genommen.

Die Kampagne ist bis am 4. September 2022 on air und umfasst Radio-, TV- und Kino-Spots, eine Out of Home-Kampagne, Display-Ads, Social Media-Ads, Newsletter und Print-Inserate. Für das Brand-Design und das Layout zeichnet der Mediengestalter und Art Director Oliver Fennel verantwortlich.

Verantwortlich bei CH Media: Denise Hildbrand (Leiterin Marketing & PR Entertainment), Laura Ballestrin (Leiterin Marketing TV Regional & Radio), Sofia Micic (Brand Manager Today), David Häusermann (Polygraf), Lotta Rübsaamen (Digital Marketing Manager), Bernhard Loretz (Audioproduzent GRIPS). (pd/wid)