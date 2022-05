Webrepublic: Bindella lanciert ersten eigenen Wein

Mit seinem frischen, fruchtig-süsslichen Bouquet, seiner saftigen Säure, dem auffällig-spielerischen Flamingo-Label und seiner eleganten Farbe ist der neue Wein gemäss Mitteilung die «ideale Begleitung für wärmere Tage, wenn der Aperitivo federleicht übergeht in eine durchtanzte Notte magica». Mit «Più Vino Rosato», dem ersten Wurf des neuen Brands«Più Vino», spreche Bindella gezielt eine jüngere Kundschaft an. Diese Initiative sei eine von vielen rund um die Verjüngung der Traditionsmarke, die in enger strategischer Zusammenarbeit mit Webrepublic entsteht.



Die Basis der langfristigen Partnerschaft zwischen dem Traditionsunternehmen und der Digitalmarketing-Agentur bildet die gemeinsam erarbeitete Gesamtstrategie, wie es weiter heisst. Diese reicht von der Marktanalyse über die Kampagnenkonzeption bis zur Umsetzung mit Massnahmen in den Bereichen Out of Home, Social Media, Website, Search Engine Marketing, YouTube und Content.





Der soeben lancierte Wein, dessen Label-Design ebenfalls aus dem Hause von Webrepublic stammt, rundet die Positionierung bei einer jüngeren Zielgruppe gemäss Mitteilung ab. Das Produkt verbinde «jugendliche Frische mit Tradition und Qualität».

«Vom Label-Design bis zur Gestaltung des Korkens sowie die dazugehörige Cross-Channel-Kampagne samt Involvement der Zielgruppe – dieser Produktlaunch ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass sämtliche Kanäle online und offline perfekt zusammenspielen», lässt sich Katja Martinello, Head of Creation Webrepublic, in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)