Jim & Jim: Burger neu bis über die Baumgrenze gelifert

Publiziert am 23.04.2025

Mehr Städte, mehr Restaurants, mehr kulinarische Möglichkeiten – und eine Kampagne, die Schweiz-weit Appetit machen soll. Uber Eats bringt die Lieblingsgerichte jetzt noch näher zu den Menschen in der Schweiz. Jim & Jim ist dafür verantwortlich, dass die Menschen davon erfahren – mit einer schweizweiten Bewegtbild-, Plakat- und DOOH Kampagne.

Das Herzstück der Kampagne ist ein Video, das die Vielfalt der Uber Eats Welt in der Schweiz feiert: Von der Langstrasse in Zürich bis zur verschneiten Piste in den Bergen. Im Zentrum steht dabei ein Uber Eats Driver namens Tony. Die Message: Uber Eats ist überall dort, wo die Menschen sind – ob Stadt oder Land, Sommer oder Winter.

Parallel zur Videokampagne geht auch eine hyperlokale Plakat- und Digital Out of Home Kampagne live – für über 20 Städte in der ganzen Schweiz. Jim & Jim konzipierte in Kooperation mit der Agentur ROD dafür lokalisierte Headlines, die die Uber Dienstleistung direkt mit der jeweiligen Stadt verbinden. Ziel ist es, gezielt Awareness für die Verfügbarkeit von Uber Eats in der jeweiligen Region zu schaffen.

Während zwei intensiven Drehtagen entstand eine Long-Version mit Storytelling sowie Kurzformaten für Social Media – diese sind optimiert für tonlose Wiedergabe und kurze Aufmerksamkeitsspannen digitaler Zielgruppen. (pd/awe)