Publiziert am 23.06.2026

Entwickelt wurde die Kampagne erneut von Zweifel Creatives, dem gemeinsamen Kreativteam von Zweifel, Insighters und Marty–Trezzini. Die Spot-Trilogie überträgt Fussball-Formate – Coaching-Ansprache im Lager, Medien-Interview in den Katakomben, Live-Kommentar in der Produktion – in die Welt des Chips-Herstellers. Statt externer Werbefiguren stehen diesmal Personen aus der Belegschaft im Mittelpunkt, was die Kampagne um eine interne Ebene erweitert.

Parallel zur TV-Ausspielung dehnt sich die Kampagne auf den stationären Handel aus. In über 1000 Verkaufsstellen wird die Fanlager-Mechanik am Regal fortgesetzt, verbunden mit einem Wettbewerb, bei dem Konsumentinnen und Konsumenten via Leporello Preise gewinnen können. Ergänzend hat Zweifel eine limitierte Snack-Box im Stadion-Design lanciert.

Die Kampagne hatte ihren Ursprung an der Eishockey-WM und wurde seither über mehrere Wellen weitergeführt. Mit der dritten Welle bekennt nun auch Zweifel selbst Farbe – allerdings nicht für eine Seite: Die Rivalität zwischen Paprika und Nature verläuft mitten durch die eigene Belegschaft. (pd/cbe)