Publiziert am 20.10.2026

Bom! Communication hat für das Entwicklungsprogramm Klimpact des Kantons Basel-Stadt die Corporate Identity gestaltet. Das teilte die Agentur am Dienstag mit. Zentrales Element sind Collagen aus Menschen, Alltagsgegenständen und Basler Motiven wie dem Rathaus oder einem grünen Tram. Statt auf den erhobenen Zeigefinger setze der Auftritt auf Leichtigkeit, Humor und eine direkte Sprache, heisst es in der Mitteilung.

«Die Herausforderung war, wissenschaftlich präzise zu bleiben und gleichzeitig leichtfüssig, verständlich und attraktiv zu kommunizieren», lässt sich Creative Director Maja Hartmann zitieren.

Für den Lancierungsanlass vom 12. Oktober entwickelte die Agentur unter anderem grossformatige Kartonaufsteller und Sticker. Sticker-Postkarten verteilt der Flyerdienst Kulturbox in der Stadt. Die Kampagne soll schrittweise ausgerollt werden. Angekündigt sind Social-Media-Beiträge und Videos.

Klimpact ist ein Programm der Fachstelle Klima im Präsidialdepartement. Es unterstützt Projekte in den Bereichen Konsum, Ernährung und Mobilität, in denen viele der in Basel verursachten Emissionen ausserhalb des Kantons entstehen. Vorgesuche für die erste Ausschreibung können bis 4. Januar 2027 eingereicht werden. Das Programm läuft bis 2028. Danach erarbeitet der Kanton eine Strategie zu diesen sogenannten Scope-3-Emissionen.

Bom! Communication wurde 2021 von Maja Hartmann und Michael Schär gegründet. Die Agentur zählte den Kanton Basel-Stadt von Beginn an zu ihren Kunden (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)