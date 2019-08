Kleinkinder ertrinken auch im flachen Wasser innert 20 Sekunden – und das meist lautlos. Schwimmflügeli und andere Schwimmhilfen können Ertrinkungsunfällen nur geringfügig entgegenwirken. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) ist offizieller Partner der Kampagne und nennt mangelhafte oder fehlende Aufsicht als eine der Hauptursachen für Unfälle im und am Wasser, heisst es in einer Mitteilung.

Die Concordia mache deshalb gemeinsam mit der BFU auch dieses Jahr mit dem Slogan «Kinder immer im Auge behalten – Kleine in Griffnähe» in rund 50 Schweizer Badis auf die Baderegel Nummer 1 aufmerksam. Um Badeunfälle zu verhindern, sollen kleine Kinder nämlich immer in Griffnähe, also aus maximal drei Schritten beziehungsweise zwei Metern Entfernung, beaufsichtigt werden. Mit einem Wurfspiel, bei dem Kinder Sandsäcke aus zwei Metern Entfernung durch ein Loch schiessen können, führe der Krankenversicherer den Eltern diesen Maximalabstand zum Kind vor Augen.

Die Schweizer Freibäder konnten auch dieses Jahr die neuen Badmeister-T-Shirts und Kampagnenplakate im BFU-Shop bestellen. Flankiert wurde die Badi-Tour mit Plakat-Saisonstellen in den Freibädern sowie Strassenplakaten rund um die Bäder in der ganzen Schweiz. (pd/log)