Coca-Cola Schweiz hat am Montag die Kampagne #OffenFuersNeue gestartet, die Jung und Alt inspirieren soll, offen für die «neue» Normalität während und nach der Corona-Krise zu sein und ihr mit positiven Vorsätzen zu begegnen. Dazu geht Coca-Cola Schweiz selbst mit gutem Beispiel voran und gibt via schweizweiten Printinseraten das Versprechen an die Bevölkerung ab, sich für eine nachhaltige, diverse, diskriminierungsfreie und kulturstarke Zukunft in der Schweiz einzusetzen. So heisst es in einer Mitteilung vom Montagabend.







Die Limited Edition «Offen Fürs Neue»-Packungen sind ab sofort im Handel erhältlich. Zudem ruft Coca-Cola die Menschen auf, an der Aktion teilzunehmen, und gibt ihnen dazu die Möglichkeit, online Dosen mit eigenen Vorsätzen zu personalisieren, um diese mit den Liebsten zu teilen. Xherdan Shaqiri, Stefanie Heinzmann, Baschi und Stress sowie weitere Friends of Coke sind in der Kampagne mit dabei und geben ihre ganz persönlichen Vorsätze auf Plakaten und in den sozialen Medien preis.

Das vergangene, aussergewöhnliche Jahr und auch die Zukunft verlangen Offenheit für das Neue. Der richtige Zeitpunkt also, um neue Vorsätze zu fassen und der Zukunft positiv entgegenzusehen. Coca-Cola will mit gutem Beispiel vorangehen und gibt heute in diversen Tageszeitungen seine eigenen Versprechen ab. So verpflichtet sich Coca-Cola, konsequent den ökologischen Fussabdruck zu minimieren und die Umwelt zu schützten. Zudem engagiert sich Coca-Cola auch im 2021 und darüber hinaus für eine vielfältige und diskriminierungsfreie Schweiz. Nicht zuletzt unterstützt Coca-Cola weiterhin die Schweizer Kulturlandschaft und fördert insbesondere den Musiknachwuchs.

«Ich werde den Wert einer Umarmung nie mehr unterschätzen»

Coca-Cola möchte die Menschen inspirieren, ihre Vorsätze ebenfalls zu teilen und gleichzeitig offen zu sein. Dazu hat Coca-Cola Raum auf seinen Produkten geschaffen und die Konsumenten sind eingeladen, ihre ganz persönlichen Vorsätze und Versprechen auf diesem Weg zu teilen. Im neuen Look sind auch Dosen und PET-Flaschen mit vorgedruckten Vorsätzen im Getränkeregal zu finden, die direkt von Schweizerinnen und Schweizer stammen. Coca-Cola hat im Sommer in einer breiten Umfrage erörtert, welche guten Vorsätze und Ziele sie aus der Krise mitnehmen: «Ich werde mein Grosi öfters anrufen» oder «Ich werde den Wert einer Umarmung nie mehr unterschätzen» nimmt sich die Schweizer Bevölkerung vor. «Wir glauben an eine Schweiz des ‹mitenands› und möchten mit unserem Engagement, die Menschen in der Schweiz motivieren, sich ebenfalls gute Vorsätze zu nehmen», lässt sich Matthias Schneider, Leiter Unternehmenskommunikation Coca-Cola Schweiz, zitieren.

£



Verschiedene Friends of Coke werden als Teil der Kampagne schweizweit auf Plakaten mit ihren persönlichen Vorsätzen zu sehen sein: Xherdan Shaqiri verspricht beispielsweise seinen Fans, immer sein Bestes für sie zu geben. Die Fussballerin Ramona Bachmann verschreibt sich ganz ihrer Freundin Alisha Lehmann und will alles für sie tun – ausser natürlich sie gewinnen lassen.

Ergänzend zur Out-of-Home-Kampagne geben die Musikkünstler Baschi, Stefanie Heinzmann sowie Stress in einer Online-Video-Kampagne auf Social Media ihre Versprechen für das Jahr 2021 ab. Auch bekannte Influencer wollen die Bevölkerung zu guten Vorsätzen inspirieren. Tamy Glauser, Manuela Frey und Co. werden beispielsweise Themen rund um Diversität ins Zentrum rücken und sich im neuen Jahr für mehr Akzeptanz einsetzten. (pd/lol)